İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te yangından etkilenen hayvanlar tedavi ediliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangından etkilenen ve kurtarılan hayvanlar tedavi ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangından etkilenen ve kurtarılan hayvanlar tedavi ediliyor.


Marmaris'te devam eden orman yangını bazı bölgelerde etkisini sürdürürken, yerleşim yerlerinde etkili olan yangınlar dolayısıyla hayvanlar da zarar gördü. Marmaris Belediyesi ekipleri alevlerden zarar gören ve kurtarılan hayvanları güvenli bölgeye ulaştırıyor. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın talimatı ile yangından kurtarılan hayvanlar, Günnücek'te Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güvenli alanlarda gönüllü veterinerler tarafından tedavisi devam ediliyor.

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