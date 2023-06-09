Marmaris'te yangınla mücadele komisyon toplantısı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz sezonu başlaması ile birlikte orman yangınları ile mücadele ve alınacak güvenlik önlemleri konusunda toplantı yapıldı.

İlk toplantısı Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında yapılan, Orman yangınları ile mücadele komisyonunun ikinci toplantısında ilçe Orman Müdürü Gökhan Şahin, Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Turizm Danışma bürosu ve Aksaz personeli katılım sağladı.

Marmaris Orman İşletme ve Milli Parklar alanlarında giriş çıkışlar, jeep safari, Atv, yürüyüş rotalarında alınan ve alınacak olan güvenlik önlemleri , piknik, kamp konularının konuşulduğu toplantıda ortak güvenlik kararlarının alındığı belirtildi.