İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'te yaralı yeşil deniz kaplumbağası bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü körfezinde yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DEKAMER’E teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü körfezinde yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DEKAMER'E teslim edildi.


Hisarönü mevkiinde vatandaşlar tarafından yaralı bir yeşil deniz kaplumbağasının bulunmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından teslim alınan yeşil deniz kaplumbağası tedavi için Ortaca Dalyan İztuzu sahilindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilerek tedavisine başlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.