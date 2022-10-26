Marmaris'te yarışmanın üçüncü gününde yelken yarışları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Yelken yarışlarının üçüncü gününde coğrafi rotada yelkenliler kıyasıya yarıştı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen yelken yarışlarında 25 ülkeden 123 tekne, IRC ve IRC Charter sınıflarında iki ayrı grup oluşturuldu. IRC kendi arasında 6 , Charter sınıfı tekne kategorilerine göre 3 klasmana ayrıldı. Yarışın ilk günü Koy içi ve koy dışında rüzgarın elverişine göre tek yarış yapıldı. İkinci günü de yine koy içi ve koy dışında yarışlar gerçekleşti. Bugün yarışın üçüncü günü uzun rota denilen açık deniz rotası Coğrafi Rota yarışları yapıldı. Yelkenler, yaklaşık 30 mil uzunluğunda Marmaris'ten Kızılada'yı dönerek yarışı tamamlayacak.

Denizci ve yelken sporu yazarlarından Levent Çelmen ‘' Bu yarışlar rüzgarsız bir haftaya denk geldi ve birçok yarışçı yurt dışından 25 ülkeden katıldı ama rüzgarsızlık imzasını atıyor. Bugünde o imzanın uzantısını görmekteyiz. Marmaris koyundan dışarıya çıktık 3 gün startı verildi, buradan Kızıladaya dönecekler ve Bozukkale tarafına. Orada öğleden sonra saat iki üç sırasında bir bölgesel lokal rüzgar bekliyoruz. O rüzgara sanıyorum hakem grubu da ön gördüler ve ona göre planlı çalışma yaptılar. Şimdi tekneler Kadırga burnundan yavaş yavaş öncüler dönüyor. Diğerleri de stantlarını alıyorlar. Ve ilk hedef Kızılada'ya gidiyorlar. Güzel ama rüzgarsız bir gün. Dileriz rüzgar gittikçe artar ‘' dedi.

61 yıldır denizcilik yapan ve yelken yarışlarının sıkı takipçilerinden yazar Turgay Noyan yarışlar hakkında ‘' En uzun rota bu, otuz beş millik. Yani 70 kilometreye yakın bir mesafe gidilecek. Şu anda 123 tekne bu hafta boyunca aslında ikiye bölünmüştü, Charter tekneleri ve IRC sınıfı tekneler ayrı ayrı yarışıyorlardı. Ama coğrafi rotada hepsi aynı parkurda hepsi aynı rota üzerinde yarışacaklar. Rüzgar zaman zaman düşüyor, öğleden sonra ümidimiz kuvvetlenmesi yönünde ‘' şeklinde konuştu.

Noyan ‘'Bu sene 123 tekne katıldı ve çok enteresan, çok iddialı tekneler var dizayn olarak çok yeni, çok iddialı tekneler var, çok iddialı ve ünlü kaptanlar var. Hepsinin bir araya gelmesi gerçekten çekişmeli bir haftayı bize işaret ediyordu. Ama rüzgar ne kadar müsaade edecek onu bilemiyorum. Benim mutlaka izlediğim yarışlardan birisi bu kış trofesinde de genelde Marmaris yarışlarını izliyorum. Ama yarış haftası uluslararası olması hasebiyle çok daha iddialı, çok daha renkli geçiyor. Marmaris ekonomisine, ülkemiz ekonomisine de faydası olduğuna inanıyorum ‘' dedi.