Marmaris'te yaşanan hortumun dehşeti kameralarda

Marmaris'te yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntü felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor.

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde 21 Kasım'da 2 hortum oluşmuştu. Hortum özel bir şirkete ait marinada büyük hasara yol açmıştı. O gün yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Hortumdan en çok etkilenen yer olan marinada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.