Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar barış çağrısı yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar ana vatanlarındaki savaş için barış çağrısı yaptı.

Marmaris'te yerleşik yaşayan Ukraynalılar çocuklarıyla birlikte Kordon Caddesi üzerinde bulunan Atatürk anıtının önünde toplandı. Kadın ve çocuklar ellerinde 'Putin dur', 'Putin geri çekil', 'Barış istiyoruz' yazılı Türkçe, İngilizce ve Rusça pankartlarla 'Savaşa hayır' sloganı attı. Yerleşik yaşayan ve çoğu Türkler ile evli yaklaşık 50 kişilik grup 15 dakika slogan atıp, 15 dakika da sessizce bekleyerek savaşı protesto etti. Ukrayna milli marşının söylenmesi ardından sessizce dağılan grup eylemlerini farklı günlerde tekrarlayacaklarını belirtti.

5 yıldır bir Türk ile evli olan ve Marmaris'te yaşayan Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Üyesi Janna Ersoy, "Bize her türlü yardımı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ederim. Ukraynalılar olarak çok teşekkür ediyoruz. Ukrayna için yaptığı destekleri kimse yapmadı o bizim kardeşimiz. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüz kat iyilik versin, ne muradı varsa fazlası ile kabul görsün” dedi.