Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Putin'e 'dur' dediler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan Ukraynalılar ellerinde dev Ukrayna bayrağı ile Rusya Devlet Başkanı Putine ‘Dur ve savaşı durdur' yazılı İngilizce ve kendi dillerinde pankartlar ile seslendiler.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda dördüncü kez çocukları ile birlikte toplanan Ukraynalılar, Atatürk heykelinin önünde milli marşlarını okudu. Ellerinde 'savaşa hayır' yazılı pankartlar taşıyan Ukraynalılardan bir çocuk ve annesinin elinde tuttuğu dövizde yazan 'Biz Kievliyiz, 24 Şubat sabahı saat 4'te Rus uçakları şehrimize bomba yağdırdığı için uyandık. Rusya iki haftadır Ukrayna'yı bombalıyor ve sivilleri vuruyor, kadınları ve çocukları öldürüyor' sözleri dikkatleri üzerine topladı.

Yerleşik yaşayan Ukraynalılar ailelerinden haber almakta zorluk çektiklerini akıllarının ve kalplerinin hep yakınları ile olduğunu belirterek, Yaklaşık otuz dakika süren eylem sonrası alandan ayrıldı.