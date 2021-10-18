Marmaris'te yelkenli yarış haftası başlıyor

32 yıldır aralıksız düzenlenen Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışı, bugüne kadar yaklaşık 30 değişik ülkeden binlerce yelkenciyi konuk eden yarışmaya bu yıl 10 farklı ülkeden, 1300 civarında yelkencinin 130 tekneyle katılması bekleniyor. Uluslararası platformda düzenlenen ve yelkencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışlar 23 Ekim Cumartesi günü başlayıp 29 Ekim Cuma günü son bulacak.