Marmaris'te yeni Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kuruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız uzun görüşmeler ve mesai sonrası üyeleri olan esnaflara yeni Eesnaf Kredi Kefalet Kooperatifi' kurulduğu müjdesini verdi.

Başkan Ayyıldız 2022 yılının Ağustos ayından itibaren başlattığı imza toplama kampanyası ile Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi çalışmalarını başlatmıştı. 1 haftada 1500 imzaya ulaşıldıktan sonra, kurulacak olan kooperatifin ana sermayesi nakit olarak hazırlandı. Başkan Ayyıldız Ticaret Sicil Müdürlüğü sicil numarası ve vergi numarası da alınarak kooperatifin kurulabilmesi için kanunen istenen tüm şartları 10 günde tamamlayarak evrakları teslim etmek için Ankara'ya giderek Ticaret Bakanlığına başvuruyu bizzat kendisi yaptı.

Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Genel Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında yaklaşık 4 ay boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdikten sonra gelişmeyi esnaflar ile paylaştı.

‘Seçim vaadimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz'

Mehmet Ayyıldız 2022 Ocak ayında yapılan Oda başkanlığı seçimlerinde bu kooperatifi kurma sözünü verdiğini belirterek ‘Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimiz, Ticaret Bakanımızın ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Genel Başkanlığının onayı ile kurulduğunu açıkladı. Marmaris te ikinci bir yeni Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'ne ucuz krediye daha fazla esnaflarımızın ulaşabilmesi için ihtiyaç vardı. Vaadimizi yerine getirdiğimiz için gururluyuz'' dedi.

‘Marmaris Şoförler Odası ile birlikte yaklaşık 6 bin esnaf ve sanatkar var'

Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ‘'Yeni kurduğumuz Esnaf Kredi Kooperatifimiz ile esnaflarımız ucuz krediye daha rahat kavuşacaklar. Esnaflarımıza maksimum 500 bin TL ye kadar yıllık 7,5 faiz oranı, aydan aya, üç aydan üç aya veya altı aydan altı aya üç farklı ödeme şekliyle, maksimum 5 yıl vadeli kredi verebileceğiz. Esnafımız dükkan veya ticari araba almak isterse de 15 milyona kadar aynı şartlarda kredi alabiliyor'' diyerek kredilerden faydalanmak isteyenlerin esnaf odası üyesi olması yeterli olduğunu belirtti.

‘Babam vermez böyle krediyi ‘'

Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ın müjdeyi duyan esnaflardan Bakkal Aykut Uçar ‘' Valla başkanımız bizi bir kez daha mutlu etti, gerçekten can suyu gibi geldi. Bizim en ihtiyaç duyduğumuz zamanda yanımızda olduğu ve böyle bir projeyi uygulamaya koyduğu için ne kadar teşekkür etsek az. Babamdan istesem veremezdi bu şartlarda para ne diyeyim Allah razı olsun ‘' dedi.