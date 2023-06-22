Marmaris'te ‘Yeni Türkü' rüzgarı esti

yılını geride bırakan Yeni Türkü grubu Marmaris'te MKSF'23 çerçevesinde muhteşem bir konsere imza attı.

Kurulduğu günden bu yana Türk Pop Müziği'nin en önemli müzik gruplarından biri olan Yeni Türkü, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Atatürk Meydanı'nda sahne aldı. Ücretsiz konsere çok sayıda sanatsever katıldı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde Yeni Türkü klasikleşen şarkıları “Maskeli Balo” ile sahneye çıktı. Ardından "Bana Bir Masal Anlat Baba, Vira Vira, Aşk Yeniden, Fırtına" gibi sevilen eserlerini dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendirdi. Festival dahilinde Marmaris'te olmaktan büyük mutlu duyduklarını ifade eden grubun solisti Derya Köroğlu destekleri için Marmaris Belediyesi'ne, sponsorlara ve festival komitesine teşekkür etti. Konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılına da işaret eden Köroğlu, “Atatürk'le, Cumhuriyet'le ve adaletle kalın” dedi. Grup yaklaşık 1 buçuk saat süren konseri İzmir Marşı'yla noktaladı.