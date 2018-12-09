Marmaris'te yeni yıl coşkusu erken başladı

Turizm kenti Marmaris'te yeni yıl coşkusu bu yıl erken başladı. İlçenin cadde ve sokakları ışıklarla süslendi. Kent merkezinde kurulan sahnede düzenlenen etkinliğe ilçe sakinleri ve turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'de ilk olan ‘Yeni Yıl Festivali' ilçeye hareketlilik getirdi. Festival kapsamında sokaklar ışıklarla donatıldı. 1 Aralık'ta açılışı gerçekleşen festival kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kurulan sahne, her gün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Konser, dans gösterileri ve çeşitli şovların yapıldığı 19 Mayıs Gençlik Meydanı, akşam saatlerinde eğlence tutkunlarının buluşma noktası oluyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe sakinleri de etkinliklere ilgi gösteriyor. Meydanda kurulan oyun alanların da ise çocuklar ve büyükler doyasıya eğleniyor. İlçeye yazdan kalma hareketlilik yaşatan festival için İngiltere'den 15, İsrail'den ise 5 uçak Dalaman Havalimanı'na gelecek.