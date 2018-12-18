Marmaris'te Yerli Malı Haftası'nda renkli kutlama

Marmaris'te ‘Yerli Malı Haftası' Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda düzenlenen görkemli etkinlikle kutlandı. Etkinlik kapsamında öğrenci ve velilerin hazırlamış olduğu, tamamı yerli, yüzlerce ürün sergilendi.

Marmaris'te ‘Yerli Malı Haftası' düzenlenen görkemli etkinlikle kutlandı. Yüzlerce çeşit yiyecek, içecek, elişi, sanat eserinin sergilendiği etkinliğin adresi Şehit Ahmet Benler İlkokulu oldu. ‘Minik Yüreklerle Kültürümüze Yolculuk' proje kapsamında düzenlenen etkinliğin açılış törenine Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Kaymakam Yüksel, öğrencileri yerli ve sağlıklı ürünler tüketmesi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Bu tür çalışmaların önemine vurgu yapan Yüksel: “Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul aile birliği ‘Yerli Malı Haftası' nedeniyle güzel hazırlıklar yapmışlar. Burada yapılan her şey yerli, el emeği ve doğal ürünler. Emek veren herkesi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ‘yerli ve milli' sloganıyla, ülkemizin kıymetlerini değerlendirmek, yerli üretimi artırmak bu çalışmalar önemli adımlardır” dedi.