Marmaris'te yeşil alanlar, 600 bin metrekareye çıktı

Bir yılda yaklaşık 400 bin mevsimlik çiçek, 30 bin bitki üreten ekipler ayrıca 2200 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil doğasıyla tanınan ilçeyi daha yeşil yapmak, park alanlarını artırmak ve daha estetik bir hale getirmek için 2021 yılında da yoğun çaba harcadı. 31 Mart 2019'da 564 bin metrekare olan toplam yeşil alanı 2020 yılında 581 bin 727 metrekareye çıkaran müdürlük 2021'deki çalışmaları sonucu bu rakamı 600 bin 227 metrekareye yükseltti. Böylelikle kişi başına düşen yeşil alan 6.30 metrekareye çıktı.

Yıl boyunca belediye serasında tohumla üretim metoduyla yaklaşık 400 bin mevsimlik çiçek, çelikle üretim metoduyla da yaklaşık 30 bin bitki üreten ekipler ayrıca 2200 adet fidan dikimi gerçekleştirdi. Bu çiçekler ve bitkiler belediye peyzaj çalışmalarında kullanıldı. Belediye ayrıca yol çalışması veya farklı nedenlerle yerinden sökülen ağaçları parklara ve cadde kenarlarına dikti.

Parklar, kaldırımlar ve şehir içindeki yeşil alanlara 700, Ağustos ayındaki büyük yangın sonrası orman alanlarına 1500 adet fidan dikimi gerçekleştiren belediye çalışanları şehir içinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Müdürlük, yeni yol çalışması yapılan cadde ve sokaklarda bitkilendirme ve kaldırım ağaçlandırması yaparken 105. Sokağı ‘Limon Sokağı' olarak belirleyip konsept bir çalışma gerçekleştirdi.

Müdürlük yıl boyunca park çalışmalarına da aralıksız devam etti. Armutalan Mahallesi Camiavlu mevkinde 10 dönümlük parkın yapımını gerçekleştiren ekipler İçmeler Cumhuriyet Caddesi ve Ilıca Parkı'nı baştan yeniledi. İçinde oturma alanları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kedi-köpek parkı, koşu yolu, fitness alanı gibi bölümlerin bulunduğu Camiavlu'daki parkın yapımında sona gelen ekipler ayrıca mevcut parkların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına da devam etti.

Öte yandan tarımsal üretime de ağırlık verildi. 2020 yılında başlatılan belediye tarlalarında tarımsal ürün üretimine devam eden müdürlük, 350 kilogram yer fıstığı, 12 ton patates ve 80 litre de zeytinyağı üretti. Patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken; fıstık ve zeytinyağı ise fuarlarda tanıtım için kullanılmak üzere ambalajlandı.