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Marmaris'te yıkımlar devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edilirken, bazı vatandaşlar ise yıkım sırasında gözyaşı döktü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edilirken, bazı vatandaşlar ise yıkım sırasında gözyaşı döktü.


Bozburun Mahallesi'nde daha önce yıkım ekiplerinin gittiği ancak yürütmeyi durdurma kararı alınan yapılar sahiplerinin tüm itirazlarına rağmen yıkıldı. Toplamda 60 imara aykırı yapının olduğu belirtilen Marmaris ilçesinin Mahallerinde 18 Aralık tan bu yana yıkımların ise devam ettiği görüldü.


Yıkım esnası ve sonrasında ise bazı vatandaşlar tapularını göstererek evlerinin kaçak olmadığını iddia edip gözyaşı dökerek, 30 senelik emeklerinin yıkıldığını, devletten yardım beklediklerini açıkladı.

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