Marmaris'te yıldızların altında sinema keyfi

Belediyenin ücretsiz olarak düzenleyeceği etkinlik 1 ay sürecek.

Marmaris Belediyesi, sıcak yaz akşamlarını sinema günleri ile renklendirecek. Hem Yeşilçam'ın hem de günümüz sinemasının en güzel örnekleri Amfi Tiyatro'da perdeye yansıtılacak. Marmaris Belediyesi Açık Hava Sinema Geceleri, 18 Ağustos Salı günü başlayacak ve 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Ücretsiz olarak 15 filmin gösteriminin yapılacağı etkinlik saat 21.00'da başlayacak.

“Komşularımızla bir arada olmayı çok özledik” diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Korona virüs ile mücadele kapsamında komşularımızın sağlığını gözeterek kültür sanat etkinliklerimizi durdurmuştuk. Uzun zaman sonra ilk kez açık havada etkinliklerimizde bir arada olacağız. Tabii ki sosyal mesafe kuralları çerçevesinde olacak bütün etkinliklerimiz. Virüs etkisini tamamen yitirene kadar belirlenen kurallara uymaya devam edeceğiz hep birlikte. Bu noktada hemşehrilerimizin de ciddiyetle kendi önlemlerini alacağına inanıyor, Sinema Günleri'ne davet ediyorum” dedi.

1 ay sürecek etkinlikte gösterimi yapılacak filmler şu şekilde; 18 Ağustos Salı - Ağrı Dağı Efsanesi, 19 Ağustos Çarşamba - Anayurt Oteli, 20 Ağustos Perşembe - Çam Sakızı, 24 Ağustos Pazartesi - Kabadayı, 26 Ağustos Çarşamba - Anadolu Kartalları, 28 Ağustos Cuma - AROG, 31 Ağustos Pazartesi - Doktor Civanım, 2 Eylül Çarşamba - Garip, 4 Eylül Cuma - Gönül Hırsızı, 7 Eylül Pazartesi - Av Mevsimi, 9 Eylül Çarşamba - Çalgı Çengi, 11 Eylül Cuma - Neredesin Firuze, 14 Eylül Pazartesi - Gönülden Yaralılar, 16 Eylül Çarşamba - Gülizar ve 18 Eylül Cuma - Çile.