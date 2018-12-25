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Marmaris'te yılın son sergisi açıldı

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi, merkezi İstanbul’da bulunan Nisart Sanat Galerisi’nin karma sergisine ev sahipliği yapıyor.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi, merkezi İstanbul'da bulunan Nisart Sanat Galerisi'nin karma sergisine ev sahipliği yapıyor. 100 eserin bulunduğu sergi 28 Aralık tarihine kadar açık olacak.


Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi, merkezi İstanbul'da bulunan Nisart Sanat Galerisi'nin karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında ilk sergilerini açan galerinin sahibi Nihat Tokat, 19 sanatçıya ait 100 çalışmasıyla Marmaris'te bulunmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Tokat "Marmaris'te sanatı özümsemiş çok güzel bir camia var. Farklı disiplinlerden çok özel sanatçılarla birlikte bu camia ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizlere kapılarını açan Kültür ve Sanatevi'ne ayrıca Başkan Ali Acar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Art-Maris Special adlı sergi 28 Aralık Cuma'ya kadar görülebilir.

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