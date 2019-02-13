Marmaris'te 'Yunus Terapi Merkezi kapatılsın' tartışması

Marmaris'te Yunus Terapi Merkezi'nin kapatılması tartışması yaşanıyor. Merkezin kapatılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduklarını belirten Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, “Çevreye zarar veriyor. Bu parkın kapatılmasını istiyoruz.” dedi. Çevreye zarar vermediklerini belirten işletme sahibi Elena Gerasimova ise, “Eğer hayvan sever arkadaşlar gerçekten hayvanlar için bir şeyler yapmak istiyorlarsa kendi doğal ortamlarında değil de hayvanat bahçelerinde ve dev akvaryumlarda sırf insanların seyir zevki için tutsak edilen hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışsınlar.”

Marmaris'te bulunan Yunus Terapi Merkezi'nin kapatılması için başvuru yapıldı. Marmaris Çevrecileri Derneği, merkezle ilgili hazırladıkları belgeleri, bilim adamlarının teşhislerini ve yunus parkının bütün dip çekimlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, “Yunus parkları bilim adamlarının kabul etmediği bir konu. Biz de üç yıldır Marmaris'te yunus parkının kaldırılması için uğraş veriyoruz. Biz bu parkın dip çekimini yaptık. Çevresini de temizledik. Çekimlerde yunusların perişan durumlarını gördük. Yunusların dışkıları çevrelerindeki tellere yapışmış vaziyette. Marmaris'te iki otel de bundan zarar görüyor kirlilik açısından. Bunun dibinde turistlerimiz denize girmeye çalışıyor. Biz bunun kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduk. Bütün belgeleri, bilim adamlarının teşhislerini ve yunus parkının bütün dip çekimlerini Bakanlığa gönderdik. Tam bu sırada da ihaleye çıkıldı. Şimdi o da iptal edildi. Bizim için sevindirici bir olay. Süreci takip etmeye devam ediyoruz. Biz sadece Marmaris'te değil yunus parklarının her yerde kaldırılmasını istiyoruz. Yoksa buradan kaldırılıp başka bir yere konulması bizim için onaylanacak bir durum değil.” dedi.

“Çevreye duyarlıyız ve yunusları çok seviyoruz”

Yunus Terapi Merkezi sahibi Elena Gerasimova konuyla ilgili İHA'ya yazılı açıklama yaptı. Çevreye duyarlı bir işletme olduklarını belirten Gerasimova açıklamasında, “Biz 11 yıldır yunus terapi merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim tesisimiz herkese açık bir tesis. Yunuslar zeki hayvanlardır hepimiz biliyoruz, insanlara faydalı olduklarını biliyorlar ve bundan mutlular. Yunusların antrenörlere her gün gördüğümüz derin bağlantısı vardır. Özellikle terapi merkezimizi eleştirirken Bern Sözleşmesi'ne atıfta bulunuyorlar. Bizim yunuslarımız yabani yunuslar değiller ve yabani ortamda yaşamıyorlar. Dolaysı ile mevzu olarak Bern Sözleşmenin kapsamında değiller. Onlar 12 yıldır insanın himayesindedirler. Bern sözleşmesi çok önemli bir sözleşme. Doğadaki bitkileri, hayvanları koruyor. Çevreci arkadaşlar havuzda yaşadıkları için kaslarının gelişmediğini ve doğum yapmadıklarını iddia ediyorlar ama bizim 1,5 yıl önce burada doğmuş bebek yunusumuz var. Yunusların terapi açısından faydalı olmadığını iddia ediyorlar ama bu konuda faydalı olduğuna dair yazılmış bir çok bilimsel makaleler var.

Çevreyi kirlettiğimizi iddia ediyorlar. 2018 yılı şubat ayında resmi kurumlarca yapılan kontrollerde çevreyi kirletmediğimiz ile ilgili rapor düzenlenmiştir. Kaldı ki kirletiyor olsak burası mavi bayraklı plaj kalamazdı. Daha öncede belirttiğim gibi biz 11 yıldır aynı yerde faaliyet gösteriyoruz. Etrafındaki oteller yıllar boyunca her yıl Mavi Bayrak Plaketi resmi kurumdan alıyorlar.

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlayarak ülke ekonomimize doğrudan veya dolaylı ciddi manada döviz girdisi sağlıyoruz. Firma olarak istihdam sağlıyor, kiramızı ve vergimizi ödüyoruz. Eğer hayvan sever arkadaşlar gerçekten hayvanlar için bir şeyler yapmak istiyorlarsa kendi doğal ortamlarında değil de hayvanat bahçelerinde ve dev akvaryumlarda sırf insanların seyir zevki için tutsak edilen hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Deniz kirliliği azaltılsın diye bir sürü girişimlerde bulunabilirler, yunuslar ağlarda boğulmasın diye teknik çalışmaları yapsınlar. Plastik vs. yutmasınlar da, ölmesinler kendi doğaL ortamında. Sonuç olarak çevreye duyarlıyız, yunuslarımızı çok seviyoruz.” dedi