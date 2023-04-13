Marmaris'te zabıta ekipleri fırınları denetledi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu istikamette ekipler Marmaris ve merkeze uzak mahallelerde yer alan 19 fırında denetleme yaptı. Ekipler fırınlarda gramaj, fiyat tarifesi ve hijyen şartlarını kontrol etti. Yapılan kontrollerde 4 işyerinin genel temizlik ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Söz konusu işyerlerine genel temizlik ve maske, bone gibi hijyen unsurlarını yerine getirmemeleri nedeniyle 5 adet idari işlem uygulandı. Rutin kontrollerin süreceği belirtildi.