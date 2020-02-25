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Marmaris'te zabıtadan duba uyarısı

İşyerlerinin önüne araç park edilmesini engellemek için tabela, duba, saksı gibi malzemeler koyan işyeri sahipleri Marmaris Belediyesi zabıta personelince uyarıldı.


Bazı işyeri sahiplerinin tabure ve duba gibi malzemelerle kendilerine park yeri ayırması nedeniyle Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri bir çalışma başlattı. Ekipler işyeri sahiplerine, araç ceplerinin veya kamuya ait yolların bu şekilde kapatılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, sözlü uyarıda bulundu. Söz konusu tabela, duba, saksı, tabure gibi araç parkını engelleyen malzemeler kaldırtıldı. Hatipirimi, Çıldır ve Sarıana mahallelerinde kontrol yapan ekipler, yaklaşık 20 işyerini bu konuda uyardı.


Zabıta yetkilileri otopark sorunu yaratan bu uygulamanın yanlış olduğunu, Trafik Parkı'nda gerçekleştirdikleri eğitimlerde çocuklara da anlatıldığını kaydetti.

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