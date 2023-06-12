Marmaris'te zabıtadan scooter mesaisi

Marmaris Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişini engelleyen scooterlara yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılan scooterların hem gelişi güzel cadde, sokak, meydan, kaldırım, elektrik direkleri ile korkuluklara bırakılması hem de çok sayıda scooterin teşhir için yine gelişi güzel park edilmesi üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yaya haklarını korumak için gelişi güzel park edilen scooter'lara yönelik denetimler çerçevesinde Zabıta ekipleri uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişlerini engelleyen scooterları topladı. Ekipler sürücüleri kendilerine ayrılan alanlarda araç kullanmaları konusunda uyarırken kaldırımlara ve trafiğe kapalı alanlara park etmiş araçlar toplanarak cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri son zamanlarda özellikle kaldırımların bu araçlarla işgal edilmesi nedeniyle böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek özellikle scooter kullanan vatandaşlardan bu araçları gelişi güzel park etmemelerini isteyerek cep otoparklarına park edilebileceğini belirtti. Denetimlerin bundan sonra da süreceğini belirten yetkililer hedeflerinin yayaların geçiş hakkını korumak olduğunu ifade etti.