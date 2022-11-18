Marmaris'te zabıtan işgal denetimi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek, ilçenin ana cadde ve sokaklarında vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde yayaların kullanımında olan kaldırımları işgal ederek vatandaşlarımızın yürüyüşünü zorlaştıran ve otopark cebi olarak ayrılmış alanlarda araç parklarını önleyen her türlü duba, saksı, tabela ve malzemeler kaldırıldı.

Kaldırımların ve yolların işgal edilmemesi için sık sık uyarılarda bulunduklarını belirten Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, “Tüm uyarılara rağmen kaldırım ve otopark ceplerinin işgaline devam eden esnaflar hakkında yasal işlem başlatıyoruz. Kaldırımların yayalar için yapıldığını unutmayalım. İşgal edildiği için vatandaşlarımız yollarda yürümek zorunda kalıyor. İnsanların hayatını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok” diye konuştu.