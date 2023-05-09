Marmaris'te zarlar depremzedeler için atıldı

Altın Zar Tavla Turnuvası Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Marmaris'te düzenlenen 4. Altın Zar Tavla Turnuvası Marmaris Belediyesi'ne ait salonda başladı. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan turnuvanın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise turnuvada mücadele etti. 9-10 Mayıs tarihlerinde de devam edecek turnuvanın gelirinin deprem bölgesine aktarılacağını belirten Miray Gezgin tüm tavla severleri turnuvaya katılmaya davet etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da tüm katılımcılara başarılar dileyerek tavla oynadı.