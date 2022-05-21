İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'teki 19 Mayıs etkinlikleri Grup Gündoğarken'in müzikli oyunu ile final yaptı

Marmaris Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği etkinlikleri Grup Gündoğarken’in müzikli oyunu ile final yaptı.

Marmaris Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği etkinlikleri Grup Gündoğarken'in müzikli oyunu ile final yaptı.



Gökhan ve Burhan Şeşen'in 'Hal ve Gidiş' isimli müzikli oyununda sohbet ve müzik bir aradaydı. Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı'nın da izlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinliğin sonunda Başkanvekili Yaylalı sanatçılara çiçek takdim ederek, Marmaris'e geldikleri için teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.