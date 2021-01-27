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Marmaris'teki fırtınadan en çok Çiftlik Koyu zarar gördü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle hayat felç oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Saatteki hızı 131 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çiftlik Koyu'nda bulunan işletmelerin çatıları uçtu prefabrik tuvaletler yerinden devrildi. Bazı evlerin antenleri ve panjurları kırıldı.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Marmaris'e yaklaşık 35 kilometre olan Bayır Mahallesi'ne bağlı turistik Çiftlik Koyu'nda bulunan işletmelerin çatıları uçtu, prefabrik tuvaletler yerinden devrildi. Bazı evlerin antenleri ve panjurları kırıldı. Bahçelerindeki masa ve sandalyeler dağıldı. Çiftlik Koyu'nda yaşayan Mehmet Vural "Ben buranın vatandaşıyım, dün geceden bu yana olan fırtına işletmelerimizin çatılarını uçurdu, kıyıdaki teknelerimizi ters getirdi. Olaydan sonra yardımcı olmak için buraya gelen jandarma ve Marmaris Ticaret Odası personeline teşekkür ediyoruz. Durumumuz ortada devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.


Yine Çiftlik Koyu'nda mekan işletmecisi olan Alper Şentürk, yaşanan durumun ortada olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

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