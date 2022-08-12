Marmaris'teki orman yangını ile ilgili 1 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına altına alınırken, yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkiinde saat 11.15 sıralarında makilik alanda meydana geldi. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, karadan ve havadan 4 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçakla alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından jandarma ekipleri, bölgede çobanlık yapan 51 yaşındaki Ö.C.'yi gözaltına alındı. Ö.C.'nin ilk ifadesinde keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için ateş yaktığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.