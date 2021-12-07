Marmaris'teki sel bölgesinde temizlik çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde Cumartesi gecesi meydana gelen selin izlerini silmek için gece gündüz çalışan Marmaris Belediyesi ekipleri bugüne kadar yaklaşık 200 kamyon balçık topladı. Temizlik çalışmalarına desteğe gelen Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan askerler, jandarma timleri ile birlikte su basan vatandaşların evlerini temizledi. Toplam 250 asker evlerde su alan eşyaları çıkartarak bahçeleri su tutarak temizledi.

Marmaris İçmeler Mahallesi, 4 Aralık Cumartesi günü saat 22.30'da başlayan sağanak yağışlardan en çok etkilenen mahalle oldu. Gün geçtikçe ihtiyaç sahiplerinin arttığı mahallede Belediye ekipleri gece gündüz çalışırken diğer kurum ve kuruluşlarda desteklerini esirgemiyor.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı çalışmalara destek verdi

Muğla İl Jandarma Komando Taburu ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 50 asker evlerde temizliğe devam ederken, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan askerler de desteğe geldi. Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, beraberindeki subay, astsubay olmak üzere toplam 200 asker ile İçmeler Mahallesi'nde zarar gören vatandaşlara yardımcı oldu. Tuğamiral Sevinç önce Belediye Zabıta Müdürü Muhittin Ergin'den durum hakkında bilgi aldı. Askerler evlerin içlerine girerek suları tahliye etti, içeride bulunan zarar görmüş eşyaları dışarı çıkardı. Evler temizlendikten sonra bahçeler çamurdan arındırıldı. Aralıklı yağmurların yağdığı bölgede Aksaz Üs Komutanı Tuğamiral Sevinç çalışmaları yerinde takip etti. Sokağa çıkartılan zarar görmüş eşyalar kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Askerler dört saat süren temizlik çalışmaları sonucundan yarın tekrar gelmek üzere birliklerine geri döndü.

3 günde 200 kamyon balçık toplandı

Marmaris Belediyesi ekipleri bugüne kadar yaklaşık 200 kamyon balçık topladı. 3 günde yaklaşık 150 ton atık toplayan ekipler 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Metrekareye 145 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te yağışla birlikte teyakkuza geçen ekipler sel sularının en çok etkilediği İçmeler ‘deki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Evleri su basan vatandaşlara yardımcı olan ekipler bir yandan da çamur içinde kalan yolları temizliyor. Bu güne kadar yaklaşık 200 kamyon balçık temizleyen ekipler, ağaç parçaları, ev eşyaları gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 150 ton atık topladı.

Kıyafet yardımı yapılıyor

Öte yandan İçmeler Kültür ve Sanat Evi'nde oluşturulan kriz merkezinde kıyafet yardımı yapılırken; gıda ve eşya yardımıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Ayrıca yine burada konuşlandırılan ikram aracında gece ve gündüz su, çay, kahve ve simit bisküvi gibi gıda ikramında bulunuluyor.

Başkan Oktay sahada

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları gece gündüz demeden yerinde inceliyor. Gününün çoğunu sahada geçiren Mehmet Oktay, ziyaretlerine devam ediyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve ilçe yönetiminin de eşlik ettiği ziyaretlerde ihtiyaçların tam olarak tespit edilip hemen giderilmesi için gerekli görüşmeler yapıldı.

Selin izlerini silmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Belediye ekibimizin yanı sıra MUSKİ, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Aksaz Komutanlığı, Datça, Ula, Menteşe belediyeleri ve gönüllü vatandaşlarımızın desteği ile bölgemizi çamurdan temizlemek için 7/27 esasına göre çalışıyoruz. Hayatı en kısa sürede normale çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Gönüllüler de sahada

Toplamda 300' e yakın ev ve işyerinin zemin katlarındaki balçıkların temizlenmesi ve suların tahliyesi ara ara yağan sağanaklar sebebi ile yavaşlasa da durmadan devam ediliyor. Özellikle yangın döneminde gönüllülerin sürekli sahada olduğu gibi şimdi de selden zarar gören bölgelerde olan Marmaris Afet Kurtarma Ekibi ve Kod 48 ekipleri ile vatandaşların evlerini temizlemek için seferber oldu. Kod 48 Ekibi gönüllüsü Mine Ersan ‘'Çevre gönüllüleri olarak biz de buraya geldik. Kim neye ihtiyacı var onları tespit ederek yardımlar yapıyoruz. Gerçekten mağdur olan insanlar var. Belediye, emniyet, askerler, kaymakamlık, muhtar herkes sahada. Kıyafetler, yemekler dağıtılıyor yardımlar yapılıyor. Göründüğü kadar basit bir şey değil duvara kadar sular gelmiş yangın döneminde bir afet yaşadık ama bu kadar evlere zarar vermemişti şimdi evler çok zarar gördü. Bizler gönüllüler olarak her zaman sahada destek olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Dubleks evinin mutfak ve salonuna sağanak yağıştan su basan ve kullanılamaz hale gelen İnci Kurt Yıldırım ‘' Maalesef başladığı günden bu yana temizlemeye çalışıyoruz. Olmadan önlemimizi alsak iyi olacaktı ama düşünemedik. Yağmurun şiddetlenmesi ile camlar patladı sular içeri doldu, hala olayın şokundayız ama Allahtan gelen bir şey şükür canımız sağ. Allah askerimizden de belediyemizden de razı olsun biz baş edemedik hemen yardıma geldiler ‘' dedi.