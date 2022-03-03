Marmaris'teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler iki kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde aldıkları bir ihbarı değerlendirdi. Şüphelileri takibe alan ekipler, savcılıktan aldıkları karar ile şüphelilerin ikametlerine baskın düzenledi. Narkotik ekiplerinin düzenlediği baskında C.M. (25) ve E.Y.'nin (28) ikametlerinde satışa hazır vaziyette 2,48 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda 9.19 çapında fişek, satışa hazır vaziyette 2 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 parça kokain maddesi, uyuşturucu maddeyi paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1 rulo alüminyum folyo ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartı ile salıverildi.