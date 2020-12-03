Marmaris'ten depremzede engellilere destek

Marmaris Belediyesi ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER), İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen engelli ailelere tekerlekli sandalye ve koltuk değneği yardımında bulundu.

“Engel olmak yok, destek olmak var” sloganıyla 2019 yılında kurulan Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) anlamlı bir yardım kampanyası yürüttü. Marmaris Belediyesi'nin de destek verdiği kampanya kapsamında medikal ürünler satan işyerlerinin bağışladığı tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi engelli bireylerin gereksinim duyduğu araç gereçler, İzmir'deki depremden etkilenen engelli bireylere ulaştırıldı.

Bornova Belediyesi deprem kriz masası ile koordineli yürütülen kampanyayla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Tulgay Hasar şunları söyledi; “İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere topladığımız araç gereçleri, başkan yardımcım Gökhan Kaniömri, dernek denetim kurulu Başkanı Miktat Seçti ile birlikte Bornova Belediyesi deprem kriz masasına teslim ettik. Kampanyamıza verdiği destek için Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay'a, Belediye Başkan Yardımcımız İhsan Öztürk'e ve derneğimize tekerlekli sandalye ve koltuk değneği bağışında bulunan medikal sahiplerine çok teşekkür ediyoruz”