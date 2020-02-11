Martılar yüksekten uçuyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında genel kurulu yapılarak yeniden yapılanmaya giden Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü her branşta önemli başarılar elde ediyor. Hasan Yaylalı'nın kulüp başkanı olarak seçildiği genel kurulun ardından Eylül ayında branşlar açan kulüp futbol, basketbol ve voleybolda başarılı sonuçlar elde ediyor.

Marmaris Belediye Basketbol A Takımı, Muğla Büyük Erkekler Ligi'ni şampiyon bitirdi ve Bölgesel Lige yükseldi. Merteşe Karya Basketbol ile Muğla'da oynanan maç için Marmaris'ten araç kaldırıldı. Maçı çok sayıda taraftarla birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ailesiyle beraber izledi.

Marmaris Belediye Basketbol U 16 Takımı da final maçında Fethiye Belediye Spor'u farklı yenerek Muğla İl Birincisi oldu ve Ege Bölge Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Futbol A Takımı da deplasmanda Köyceğizspor'u 13 – 0 gibi farklı bir skorla yenerek liderliğini devam ettirdi. Voleybolda ise Fethiye deplasmanına giden Midi ve Yıldız Kızlar 3 – 0 galip ayrıldı.

Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı, kendi öz kaynaklarını kullanarak her branşta başarılı olmak için çaba gösterdiklerini belirterek “Bu yolda bizim yanımızda olan Belediye Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Marmaris'in sporda da bir marka olması için tüm gayreti içinde olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, tesisleşmenin önemine dikkat çekti. Oktay, “Ne kadar çok tesis olursa o kadar çok çocuk ve gencimiz sporla tanışır. Hem kendileri mutlu ve sağlıklı olur hem de bizler onların başarısıyla gurur duyarız. Marmaris Belediye Gençlikspor bize bunun en güzel örneğini yaşatıyor. Tesisin öneminin farkındayız. Bu bilinçle ilk etapta atıl vaziyette olan spor alanlarını elden geçiriyoruz. Sarıana Mahallesi'ndeki salon ve İçmeler'deki stat bunlardan ikisi. Sonrasında da yeni alanlar yapmak için çalışmalarımız olacak” dedi.