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Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Marmaris'te yapıldı

17.

Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Marmaris'te yapıldı. 250 sporcunun katıldığı organizasyon ödül töreniyle sona erdi.


Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve İstanbul Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Spor Derneği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlen şampiyona Marmaris'te yapıldı. Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'ndaki organizasyona 30 ilden 63 takımdan 250 sporcu katıldı. Organizasyonda Kadınlar Ligi'nde THY (İstanbul), Erkekler Birinci Lig'de KBS (Kocaeli), Erkekler Süper Lig'de BARO (Konya) takımları şampiyon oldu. Erkeler Ligi'nin ilk 6 takımı olan KBS (Kocaeli), Bosch (Bursa), Telas Lastik (İstanbul), Makine Mühendisleri Odası (Trabzon), Zengi Sunar Grup (Adana), Yakar Tekstil (İstanbul) Süper Lig'e yükseldi. Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını Marmaris Belediye Başkan Vekili Aylin Yüksel, Masa Tenisi Kuruluşlar Kurulu Başkanı Şener Filiz ve İstanbul Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği Başkanı Uğur Beşok takdim etti.

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