Masa Tenisi Yıldız Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Marmaris'te başladı

Masa Tenisi Yıldız Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği karşılaşmaları, 200 sporcunun katılımıyla Marmaris'te başladı.

Masa Tenisi Yıldız Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği karşılaşmaları, Marmaris'te başladı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona toplam 200 sporcunun yer aldığı 50 takım mücadele edecek. Etkinliğe Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çorum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kırklareli, Kilis, Malatya, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yalova'dan gelen takımlar katılıyor.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden takımlar da etkinlikte yarışacak. Etkinlik Pazar günü gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.