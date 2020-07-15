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Maske, mesafesiz deniz keyfi

Turizmin gözbebeği Bodrum’da denize giren vatandaşların duyarsızlığı bu kadarına da pes dedirtti.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da denize giren vatandaşların duyarsızlığı bu kadarına da pes dedirtti. Maske, mesafe kurallarına uymadan denize girip sahilde güneşlenen vatandaşlar korona virüs (Covid-19) salgınını hiç saydı.


Korana virüs (Covid-19) nedeniyle 1 Haziran itibari ile kademeli olarak Turizm sektörü otellerde ve bazı sahil şeridindeki işletmelerde salgına karşı önlemler üst düzey alırken bazı halk plajlarında ise ne maske ne de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Maskesiz sahilde dolananlar, denizde sosyal mesafeyi korumayanlar objektiflere bu şekilde yansırken, vatandaşlar denizin keyfini doyasıya çıkardı. Paşatarlası plajında gelen vatandaşlar salgını hiçe sayması bu kadarına da pes dedirtti.

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