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Maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 TL ceza

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlçe Merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarında yapılan denetimler esnasında ikazlara rağmen maske takmayan 3 şahsa toplamda 2 bin 700 TL para cezası yazılırken denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.


Yatağan İlçesinde korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı ile etkin mücadele kapsamında alınan tedbirlerin büyük bir kararlılıkla uygulanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşturulan devriye görevlileri sokak sokak dolaşarak vatandaşları korona virüs salgın hastalığı ile ilgili olarak alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirirlerken, diğer taraftan da maske takmayanlar tespit ediliyor.


Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlçe Merkezinde korona virüs (Covid 19) salgın hastalığı ile etkin mücadele kapsamında denetimler büyük bir kararlılıkla gerçekleştirilirken, İlçe Merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarında yapılan denetimler esnasında ikazlara rağmen maske takmayan 3 şahsa toplamda 2 bin 700 TL para cezası yazıldı.

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