Master basketbolcular Marmaris'te ter döktü

Bu yıl Marmaris'in 6. kez ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Marmaris Master Cup Basketbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sundu.

Uluslararası Marmaris Master Cup Basketbol Turnuvası 18-21 Mayıs tarihlerinde Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Bu yıl turnuva katılımcıları arasında Almanya, İngiltere, Hırvatistan, Sırbistan, Hollanda, Amerika ve Yunanistan yer aldı. Turnuvaya bu yıl 8 ülkeden 48 takımla 650 sporcu katıldı. Heyecanlı maçlara sahne olan turnuvanın final karşılaşmaları 21 Mayıs Pazar günü düzenlendi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katıldığı ödül töreninde dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. 6 farklı kategoride yarışan takımlardan Kadınlar 35+'da Kemer Masters, Kadınlar 40+'da Hoppalaaa, Erkekler 40+'da Harem Spor Kulübü, Erkekler 45+'da Bursa Wolves, Erkekler 50+'da Ankara Güneş, Erkekler 55+'da Megrel birincilik kupasını kaldıran takımlar oldu. Turnuvanın en centilmen erkek takımı Umuda Basket seçilirken, kadınlarda ise Ses seçildi.