Mavi bayraklı plajları ile misafirlerini bekliyor

1 Haziran'da ülke genelinde başlayan yeni normalleşme ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Marmaris'te sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı. Gerek belediyenin gerekse işletmelerin tüm hazırlığı tamamladığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Gelecek olan misafirlerimiz gönül rahatlığıyla tatillerini burada geçirebilir” dedi.

26 mavi bayraklı plajıyla dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris, yeni sezona hazır. Turkuaz rengi denizi, birbirinden güzel plajları, muhteşem güzellikte koylarıyla ünlü ilçede, Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler sezon öncesi çalışmalarını tamamladı. İlçe merkezi, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Hisarönü, Orhaniye, Turgut mahallelerinde bulunan plajlar sezon öncesi ekipler tarafından hazır hale getirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da sezon öncesi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turistlerin gönül rahatlığıyla Marmaris'te tatillerini yapabileceklerini belirten Başkan Oktay, “Yeni normalleşme dönemiyle birlikte, Marmaris tüm unsurlarıyla sezona hazır. Belediye olarak biz hazırlığımızı tamamladık. İşletmelerimiz de eksiklerini tamamladı. Gelecek olan misafirlerimiz gönül rahatlığıyla tatillerini burada geçirebilir. Alınan tüm önlemlere işletmelerimiz uyuyor, bizler de sürekli denetleyerek kontrollerimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Gelen herkesin hakikaten çok keyifli vakit geçirebileceği, tatillerini çok güzel sürdürebileceği en güvenli destinasyonlardan bir tanesi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Son günlerde vaka sayılarımız da oldukça düşmüş durumda. Tabi ki bunda gerek aşılamanın etkisi gerekse hem kurumların hem de işletmelerimizin önlemlere riayet etmesi etkili oldu. Dediğim gibi burayı tercih edecek tüm misafirlerimiz gönül rahatlığıyla, güven içerisinde tatillerini yapabilirler” açıklamasını yaptı

İlçede bulunan işletmecilerde hazırlıklarını tamamladı. Misafirlerini ağırlamaya hazır olduklarını belirten işletmeci Salih Yazgan, “Biz Selimiye olarak mahallemizi sezona hazırladık. Pandemiye rağmen buraları en güzel şekilde dizayn ettik. Biz hazırız, turistlerimizi bekliyoruz. Halk plajımız da tertemiz” dedi. Hijyene önem verdiklerini dile getiren esnaf Ege Hamitoğlu ise “Bozburun olarak sezona hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz. Gayet güvenli burası, herkes dikkat ediyor” dedi.

İlçede yaşayan Hamit Köroğlu da Marmaris'in güzel bir iklime sahip olduğunu vurgulayarak, “Buranın havası çok farklı, bazen turistlerin gelmemesine şaşıyorum. Buranın çok güzel bir iklimi var. Balığı, denizi, plajı da güzel” diye konuştu.