‘Mavi Çatı' Öğrenci Topluluklarına tahsis edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesi içinde ilk yapılan ve uzun yıllar atıl durumda bulunan ‘Mavi Çatı Öğrenci Sarayı' yeniden yapılan düzenleme ile öğrenci topluluklarına devredildi. Göreve atandıktan sonra öncelikli yapılması gereken çalışmalar içinde Mavi Çatı'nın öğrenci topluluklarına tahsis edilmesinin yer aldığını belirten MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, atıl durumdaki salonun bakım ve onarımı sonrası ‘Öğrenci Toplulukları Merkezi' olarak bugün açılışını yaptıklarını söyledi.

‘Öğrenci merkezli üniversite'

Göreve geldiğinden bu yana çok sıklıkla ifade ettiği öğrenci merkezli üniversite sözünü o an içinde bulunduğu konjonktüre göre dillendirmediğini belirten Rektör Çiçek, “İçinde bulunduğumuz mevcut durumu ve potansiyeli gördüğüm için bunu söyledim. Bizler yeni yönetim olarak ‘Öğrenci merkezli üniversite' dereken ülkemizin ve bölgemizin ihtiyacı olan araştırmacı, üretken ve üstün nitelikli bireyler yetiştirme hedefini ortaya koyduk. Kampüsümüzü öğrencilerimiz için bir cazibe merkezi haline getirmezsek, onlara aktarabileceğimiz akademik bilginin sınırlı kalacağını biliyoruz. Öğrencilerin üniversitelerine güçlü bir duygu ile bağlanmaları gerekiyor. Bu da onları merkeze alarak gerçekleşebilmektedir. Öğrencilerimizi yönetime katılabilmelerini, sanatsal, zihinsel, kültürel, sportif becerilerini aktive edecek sosyal alanlar oluşturma arzusu içindeyiz. Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezi de işte bu amaçlara hizmet eden bir etkileşim olarak tasarlandı” dedi.

‘Hedefimiz üçüncü kuşak Üniversite'

Rektör Çiçek, yeni süreçte kendisine üçüncü kuşak üniversite olma hedefi koyan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kamu, sanayi ve üniversite sınırlarının birleştiği karma işbirliği sistemleri ile hareket ettiğini açıkladı. Çiçek, “Buradaki amacımız, üniversite-sanayi işbirliğini sağlayarak üretilen bilgiyi patent ve teknoloji olarak endüstrinin kullanımına sunmaktır. Mavi Çatı altında bir araya gelen cevherlerimiz inanıyorum ki, ülkemiz yarınlarına çok büyük katkılar sunacaktır. Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını etkin bir şekilde geçirmeleri için fırsatlar barındıran ve onların aktif, kendine güvenen bireyler haline gelmelerine katkı sunacak Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezi'nin iyiliklere vesile olmasını diliyorum” dedi.