Mavi vatan Göcek'te Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle tören geçişi yaptı.

Gözde turizm merkezlerinden Göcek Mahallesi'nde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Türk bayraklarıyla süslenen 45 tekne D-Marin Plajı önünde toplandı.

Tekneler korna ve marşlar eşliğinde Göcek açıklarında tören geçişi yaptı. Teknelerde bulunan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla çalan marşlara eşlik etti.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Göcek temsilcisi İskender Dursun, 30 Ağustos'u Türkiye'nin gözbebeği maviyle yeşilin buluştuğu Göcek'te kutladıklarını söyledi.

Etkinliğe birçok kişinin gönüllü olarak katıldığını, denizdeki tatilini geçiren vatandaşların da destek verdiğini anlatan Dursun, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumu da göz önünde bulundurarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı mavi vatanda kutladık. Türkiye'nin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin gerektiği zaman bu zaferleri yeniden yazabileceği mesajını vermek istedik" dedi.