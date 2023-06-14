Mavi Yeşil Okullar ile Okur Gezer Yazar projelerinin yılsonu kapanışı gerçekleştirildi

Program Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ”Muğla genelinde yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız, kurum müdürlerimizden öğretmenlerimize, öğrencilerimizden velilerimize kadar Muğla eğitim ailesi olarak el birliği ve gönül birliği içinde yürüttüğümüz her iki projemizi de bugün huzurlarınızda başarıyla tamamlıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. En kıymetli hazinemiz olan yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayesiyle çıktığımız eğitim yolculuğunda, onlara akademik bilgi ve beceriler kazandırmanın yanında milli ve manevi değerlerle donatılmış, vatanını ve milletini seven, erdemli insanlar olarak toplumda yer almalarını sağlamak adına, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın 'Güçlü Eğitim, Güçlü Türkiye' anlayışıyla yürüttüğü eğitim politikaları ışığında, eğitimde marka şehir olma yolunda sizlerden aldığımız destekle güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımızın 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesinden hareketle, ilimiz genelinde başlattığımız Okur Gezer Yazar projemizle daha da güçlendiğimizi düşünüyorum. Proje çerçevesinde 256 okulumuzda 'İsraf Avcıları Takımları' oluşturuldu ve 'Enerji Verimliliği' başlıklı panolar kuruldu. Elektrik/su giderleri yüksek pilot okullar belirlenerek özellikle bu okulların giderlerinin azaltılmasına yönelik perlatör, sensörlü musluk ve lamba uygulamaları gibi çevreci tedbirler alındı. 72 okulumuzda kompost çukurları, 40 okulumuzda ise yağmur suyu biriktirme alanları oluşturuldu. İl düzeyinde 200'ü aşkın okulda çevre/orman/kıyı temizliği etkinlikleri düzenlendi. 117 okulda mavi kapak toplama etkinliği gerçekleştirildi” dedi.

Konuşmanın ardından Miniklerin gerçekleştirdiği su gösterisi ilgiyle izlendi.