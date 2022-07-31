Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektirerek maddi menfaat sağladığı ihbarı üzerine harekete polis ekipleri harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile para alış-verişi tespit edilirken, maymuna da el kondu.

Olay, Çıldır Mahallesi Uzun Yalı bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla bölgede gezerek turistlere para karşılığı maymunla fotoğraf çektirdiği ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. KGYS kameralarından sokağı gözetim altına alan ekipler, şahsı ve fotoğraf çekimi sonrası para alış-verişini tespit etti. Bölgeye yönlendirilen polis ekibi tarafından şahıs sokak üzerinde durduruldu. İsminin S.K. (34) olduğu belirlenen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Parmak cinsi maymuna da el konulurken, maymunun Milli Parklar görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.