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Mazbatasını doğum gününde aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Menteşe İlçesi Göktepe Mahalle Muhtarı seçilen İsrafil Kaçar, mazbatasını doğum günüde aldı.


Muğla İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alan İsrafil Kaçar yaptığı açıklamada, “İlk kez muhtar seçilmenin mutluluğu içindeyim. Halkıma, mahalleme hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. Mazbatamı doğum günümde almam beni ayrıca mutlu etti. Menteşe'deki tüm muhtar arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.


Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar 31 Mart yerel seçimlerinde 180 oy alarak muhtar seçildi. Rakibi eski muhtar ise 169 oy aldı. Üç muhtar adayının yarıştığı seçimlerdeki diğer muhtar adayı da 18 oy alabildi.

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