Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yayınlanan, 1936 doğumlu Hüseyin Yeter Şakar'ın Eski Bodrum hatıralarını içeren “Mazimdeki Bodrum ve Bodrumlular” kitabının ilk imza günü etkinliği, 29 Mart 2019 Cuma günü 18.00-23.30 saatleri arasında Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Doğma büyüme bir Bodrumlu olan Şakar kitabında kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak; Adalar'dan Bodrum'a gelenlerin mübadele anılarını, aile ve kişi lakaplarını, mübadillerin geleneklerini, Bodrum'a alışma ve yerli halk ile olan ilişkilerini, sevinçlerini, özlemlerini, Bodrum eğitim tarihine yön veren öğretmenleri, Bodrum'un meydanlarını, sokaklarını, divanelerini, âşıklarını, otantik lokantalarını, deve ve kaledeki pehlivan güreşlerini, belediyenin ilk hizmet binasını ve binayı inşa eden babası Klavura Derviş Şakar ustayı, eski belediye başkanlarını, Bodrum esnaflarını, meslek sahiplerini, tersaneyi, tekne yapım ustalarını, süngercileri, balıkçıları, turizmin ilk kıpırdanmaya başladığı dönemlerde ortaya çıkan ev pansiyonculuğunu ve bu süreçte emeği geçenleri, Bodrum düğünlerini, türkülerini, manilerini ve yerel portrelerini… Kısacası tanık olduğu eski Bodrum'a dair merak edilen ne varsa, bir sohbet havası içinde kayda geçirerek o yılların genel bir Bodrum panoramasını günümüze taşımaktadır.

Yerel sanatçıların ve yöre oyunlarının da yer alacağı etkinliğe tüm vatandaşlar davet ediliyor.