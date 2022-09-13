MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Gür, Muğla'da okulları ziyaret edip şampiyonları tebrik etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde gerçekleştirilen yeni eğitim öğretim yılı saha ziyaretleri doğrultusunda MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Muğla'da bir dizi ziyaretlerde bulunup TEKNOFEST'de derece alan Muğlalı öğrencileri tebrik etti.

Yeni eğitim öğretim yılını tüm kadrolarıyla sahada karşılayan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul ve kurumların eğitim öğretim yılı hazırlıkları, yatırımlar, yenileme ve inşaat çalışmalarını yakından izlemek üzere Muğla'ya gelen MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde eğitim yöneticileriyle bir araya gelen Genel Müdür Gür, ardından saha ziyaretleri gerçekleştirerek büyük onarım çalışmaları sonunda modern bir binaya kavuşan okullarda incelemelerde bulundu.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Yerkesik Köy Yaşam Merkezi'ni de ziyaret eden Genel Müdür Gür, Halk Eğitimi kurslarına katılan kursiyerlerle bir araya gelip "Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık" projesinde üretilen ürünleri inceledi.

Programı çerçevesinde Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Genel Müdür Umut Gür, TEKNOFEST Karadeniz'de 3'üncülük kupasını kazanan Martılar Teknoloji Takımı öğrencilerinin başarılarını kutladı.

Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulunda Uyum haftası programına katılarak öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik eden Genel Müdür Gür, 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nde yer alan okulda incelemelerde bulunarak okul müdürü ve öğretmenlerden proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür'ün, yeni eğitim öğretim yılı çerçevesinde gerçekleştirdiği Muğla ziyareti, büyük onarım çalışmaları devam eden okulları ve yeni eğitim yatırımlarını yerinde incelemesiyle son buldu.