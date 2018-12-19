İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mega yat Marmaris Limanı'na demirledi

Mega yat ’Lady E’, Marmaris Limanı’na demirledi.

Mega yat 'Lady E', Marmaris Limanı'na demirledi. Haftalık kirası 3 milyon lira olan yata, 135 bin litre yakıt ikmali yapılacak.


Marmaris Limanı milyon dolarlık mega yat Lady E'yi ağırlıyor. Limana demirleyen yatın haftalık kirası 3 milyon lira. 68,5 metre uzunluğundaki mega yatın yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi. Cayman Adaları bayraklı yata İzmir'den gelecek olan tankerlerle 135 bin litre yakıt ikmal edileceği öğrenildi. İçerisinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonu da bulunan mega yatta konuk olmadığı, 19 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Lady E, Cuma günü ilçeden ayrılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.