Mehmet Kocadon ekranda gazetecilerin sorularını yanıtladı

Ortaca Dalyan'da düzenlenen Seçim Pusulası programına konuk olan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Muğlalı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin ana muhalefet görevini yapamadığını ve artık herkesin bu gerçeği kabul ettiğini, bunu da 2019 seçim sürecindeki aday belirleme sisteminde de açık ve net gözler önüne serildiğini vurguladı. Halkın siyasi aklıyla hiç kimsenin dalga geçemeyeceğini ifade eden Başkan Kocadon “Maalesef CHP tarafından şahsımın onuruyla gururuyla oynanmıştır. Benim bu hayattaki en büyük amacım, halkıma hizmet etmek. 2014 yılı itibarıyla büyükşehir sürecinde yaşanan sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Bunların çözümü için Muğla büyükşehre adayım. Siyasete ilk girdiğim parti olan Demokrat Parti'nin ruhunu yaşatarak Muğla halkının kazanması için adayım. 2009 seçimlerini hatırlarsanız Bodrum'da %4 olan Demokrat Parti'nin oyları Mehmet Kocadon ile büyük bir artış yakaladı ve seçimi kazandık. Vatandaş değişim istiyorsa bunun önünde duramazsın ki Muğla'da bu değişim olacak. Muğla bölgesindeki CHP oylarının tabanına bakarsanız Demokrat Parti olduğunu görürsünüz. Özellikle köylere gittiğimizde bu ruhun hala yaşadığını açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. İki gündür Fethiye'nin köylerini geziyorum ve aksi iddia edildiği gibi göreceksiniz en çok oyu da Fethiye'den alacağım” dedi.

Hakkındaki olumsuz anketler, karalama amaçlı söylenen adaylıktan çekileceği yönündeki dedikodular ile ilgili Mustafa İnci'nin sorularını ve neden bağımsız aday olmadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Mehmet Kocadon, “Bağımsız aday hiçbir zaman olmam. Özellikle Muğla bölgesinde bağımsız adayın hiçbir şansı yok. Çünkü Muğla, çoğunluk olarak sosyal demokrat kökenli seçmen kitlesine sahip bir bölgedir. Bu nedenle de bir merkez partisi olan ve daha önce de mensubu olduğum Demokrat Parti'yi tercih ettim. Mehmet Kocadon ve ekibi bu seçime güle oynaya girecek ve güle oynaya çıkacak, hiç kimse merak etmesin” şeklinde yanıtladı.

“Kimlerin fırıldak olduğunu zaten Muğla halkı çok iyi biliyor”

Fatih Bozoğlu'nun sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Umut Oran'ın Başkan Kocadon'u Demokrat Parti'ye geçip Muğla'ya aday olmasını eleştirerek ‘fırıldak' demesine bir anlam veremediği belirten Mehmet Kocadon, “Kendisiyle dostluğumuz var. Birlikte çok oturduk, dertleştik ve CHP'ye geçme sürecinde en çok da kendisinin emeği vardır. CHP'ye geçerken fırıldak değildim de şimdi mi fırıldak oldum. Ben kendisinin yaptığı o açıklamada samimi olmadığını, galayene gelerek yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Kimlerin fırıldak olduğunu zaten Muğla halkı çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

Saatcı ve Kocadon'un oyları bölüyorlar şeklindeki iddialarla ağır bir yük altına girdiğini ifade eden Sabih Samur, Mehmet Kocadon'a, bu konudaki düşüncelerini sordu. Kocadon, “Dikkat ettiyseniz burada Muğla'yı kaybetme korkusu var yapılan yanlış tercihlerden dolayı. Bir kişiyi mutlu etmek için Muğla'yı bin bire böldüler Muğla bir demelerine rağmen. Açık ve net söyleyeyim: CHP beni seçmiş olsaydı eğer Muğla'da %70 oy oranı ile kazanacaktı. Ama tercihini başka yönde kullandı. Ve bu tercihin arkasında da ardı ardına yapılan yanlışlar var. Bodrum'da olsun Ortaca'da Marmaris'te Yatağan'da olsun. Bu yanlışları toplandığınız zaman da oy kitlelerinin çok olduğu yerleri görüyorsunuz. Peki, ne olacak? İnsanlar tabi ki tepki gösteriyor. Yani demek istediğim; Muğla bir kişinin değil ki! Bir milyonun üzerinde insan yaşıyor artık, siz bir kişiyi mutlu etmek için koskoca Muğla'yı bin bire böldünüz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Dikkat ettiyseniz hemen arkasından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, topu Muğla milletvekilleri ile büyükşehir başkanının üzerine attı. Hatırlayın söylediği lafı: biz çok istedik ittifak olmasını ama onlar istemedi dedi. Bu da ne demektir, artık Muğla'da değişim rüzgarı esiyor demektir. Muğla değişim istiyor ve bu değişim olacak. Bu değişimin önünü kesmek isteyen bazı programlar var. Bizim kafamızın arkasında başka senaryo yok. Kafamızın önünde hangi senaryo varsa, arkasında da o var. Seçimi kazanmak ve mutlu bir Muğla ortaya çıkarmak” dedi.

Başkan Kocadon, ayrıca fuar tanıtımlarının yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilerin de tamamen bilgisizlikten kaynaklandığını söyledi. Mehmet Kocadon, “17 yıl önce Bodrum'a dört ülkeden turist geliyordu, şimdi neredeyse 45 ülkeden geliyor. Hiç kimse yurt dışı ve yurt içinde Bodrum standıyla büyük emek ve özverilerle Bodrumlu turizmcilerimizin gönül birliği yaparak katıldığı ve tanıtım çalışmalarını yaptığı fuarları hafife alamaz. Bunlar turizmi bilmeyenlerin yaptığı açıklamalardır. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu işi ustaya teslim edeceksin, profesyonele teslim edeceksin” dedi.

Yine bir soru üzerine Mehmet Nil Hıdır'ın başkanlık yarışında Mehmet Kocadon'u başkan olarak görmek istediği şeklindeki destekleyici sözleri için de kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Kocadon, kendisiyle çok eskiden tanıştığını, belde belediye başkanıyken milletvekili olarak ziyarete geldiğini ve seçilmişlere sonsuz bir saygısı olduğunu belirtti. Hiçbir zaman Hıdır ile birbirlerine karşı art niyetli olmadıklarını, hatta iktidar patisinin milletvekilliğini yaparken de kendisinden bir yardım istediğini ve kendi işi gibi bakanlıklardan destek almalarına yardımcı olduğunu söyledi. Kocadon, “Mehmet Nil Hıdır, benim ne kadar halkla iç içe yaşadığımı ve başarılı bir belediye başkanı olduğumu bilir. Demek ki o da kazanacağıma inanmış ki bu güzel lafı etmiş. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bodrum'da yapmak isteyip de yapamadığı en önemli yatırımın ise kongre turizmi olduğunu söyledi. Projelerine kadar hazırlamalarına rağmen maalesef hayata geçirilemediğini, Muğla büyükşehir olarak Bodrum'da bu hayalini gerçekleştirmek için çalışacağını söyledi.

Sabih Samur'un KKTC'de Genç Mücahitler Derneğinin Türkiye temsilcisi olduğunu ifade ederek Başkan Adayı Kocadon'dan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu takdirde Muğla'nın 13 ilçesi ile KKTC'deki il veya ilçelerle kardeş şehir olma sözünü aldı. Başkan Kocadon, bu sözü seve seve verdiğini, bunun örneğinin Avrupa ülkelerinden de kardeş şehirler ile Bodrum'da pek çok kez hayata geçirildiğini ekledi.