Mehmet Kocadon Muğlalı kadınları dinledi

Profesör Dr. Özlem Şahin Güngör'ün moderatörlüğünde düzenlenen panel, Muğla Konakaltı Kültür Merkezi Alper Salonu'nda gerçekleşti. Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon'un konuşmacı olarak davet edildiği panele eşi Hülya Kocadon da eşlik etti.

Muğla Kadın Platformu üyelerinin yer aldığı panelde Mehmet Kocadon, merak edilen soruları yanıtlayarak bugüne kadar 20 yıllık belediye başkanlığı döneminde, Bodrum'da kadın vatandaşlar için hayata geçirdiği proje ve çalışmalarından bahsetti. Kadınların, toplumun bel kemiğini oluşturduğunu, çağdaş medeniyet çizgisine ancak üreten, özgürlüğünü ve ekonomik gücünü kazanmak için mücadele veren kadınlarımız ile ulaşılabileceğinin altını çizerek şu ifadelerde bulundu:

“Ben kadınların güçlü olduğu bir ailede büyüdüm. Bizim ailemizde söz sahibi hep kadınlardır. Biz üç kardeşiz, ikisi oğlan biri kız. Bütün şirketlerin yönetimini kız kardeşim yapar ve hatta benim harçlığıma kadar o verir çünkü biz aile olarak kadınların gücüne inanıyoruz. Bugün de siyaset yaşamımda, yine yanımda eşim var. Onun için kadınlar benim için çok anlamlı ve önemlidir. Bugün burada şu konuşmayı yapabiliyorsam, hatta ismim bir marka haline gelmişse ve Türkiye'de çok bilinen bir insansam ben, bu bir kadının, eşimin eserimdir. Bu nedenle sizlerin yanında olmaktan son derece keyifliyim, mutluyum. İsterdim ki kadın platformunun olduğu bir yerde bütün arkadaşlarımız olsunlar. Benim de çok yoğun programım var ama kadınlar denilince akan suların durması lazım. Çünkü ancak kadınlarla bir yere gelme, medeni olma şansımız var. Kadınların olmadığı bir yerde medeniyetten söz etmek mümkün değildir. Kadınlarımıza hep şunu söylemişimdir: kocalarınızı Sosyal Sigortalar Kurumu olarak görmeyin ve hiç kimse için de saçınızı süpürge etmeyin! Bir tek hayat var, o da sizin hayatınız. Onun için hep onların yanlarında oldum bugüne kadar, çok güzel mesleki eğitim kursları açtık kadınlarımız için, 10 bine yakın kişiye kurslar verdik, üretime katkı sağlayacakları alanlar sunduk. Kendi ürünlerini üretmelerini sağladık ve o ürünlerin pazarlamasında da etkin rol oynadım. Benim en büyük derdim, kadınlarımızın ekonomik gücünü kazanmasını sağlamak. Kadınlar ekonomik gücünü elde ederlerse, topluma çok daha farklı boyutlarda hizmet edebileceklerdir, çok daha güzel eserler bırakabileceklerdir. Ben hep bunun için çalıştım ve çalışmaya da devam edeceğim”

“Bodrum'da kadın sığınma evi kurduk”

Bodrum'da kendinden sonra gelecek belediye başkanının kadın olmasını istediğini dile getiren bir belediye başkanı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Adayı Mehmet Kocadon, “Büyükşehir meclisine Demokrat Parti olarak seçime giriyoruz ve ilk üç sırada iki arkadaşımız bayan. Bakın bakalım diğer partilere böyle bir şey var mı? Onun için kadınların hep yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. En son Bodrum'da çok güzel bir kadın sığınma evi kurduk, bakanlıkla da görüşüyoruz ve yakında devredeceğiz. Her şeyiyle çok güzel pırıl pırıl bir yer oldu. Tabi ki inşallah kullanılmaz, ihtiyaç duyulmaz ancak ihtiyaç duyulursa da böyle bir yerimiz var. Kadın Danışma ve Eğitim Merkezimizi (KADEM) de kurduk Bodrum'da. Sadece el işi el sanatları gibi çalımalar değil, İngilizce İspanyolca kurslarına kadar veriyoruz burada. Özellikle Bodrum'da ikinci el pazarları ve çeşitli el sanatları çarşılarında kadınlarımızın ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri sergilemeleri için stantlar açtık, ağırlıklı olarak da kadın arkadaşlarımıza verdik bunları. Bunlar aslında çok matahmış gibi gözüken şeyler değil. Yeter ki inanalım, inanarak mücadele edelim. Ben bugün burada ele almış olduğunuz maddeleri görünce üzüldüm çünkü ben bunların çoğunu Bodrum'da başarmış bir belediye başkanıyım. Ve hatta benim bir sloganım da vardır: ‘Bodrum yürüyerek daha güzel' diye ve dikkat ettiyseniz Bodrum içindeki trafiği minimuma indirmek için birçok tedbir aldık. Geniş kaldırımlarla şimdi kadınlarımız çok daha rahat yürüyebiliyor, çocuk arabalarını sürebiliyor ve engelli vatandaşlarımız da çok daha rahat faydalanabiliyor. Eğer Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak halkın takdiriyle bu göreve getirilirsem, daha önce Bodrum Belediyesi'nde yaptıklarımı büyükşehirde de Muğla'mızın her tarafında seve seve yaparım” dedi.

“Kadınlar inanırsa başaramayacakları hiçbir şey yok!”

Birçok zor süreçlere tabi tutulduğunu, bu zor süreçlerde en büyük desteği ise kadınlardan aldığını sözlerine ekleyen Mehmet Kocadon, “Çünkü kadınlar inanırsa başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Kadınların mutluluğu benim de mutluluğumdur. Onlar ne kadar mutlu olursa, ekonomik güce ne kadar sahip olursa toplumumuza çok daha güzel eserler kazandıracaklarına eminim ve ancak bu şekilde medeni bir toplum olarak yaşayacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerim ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.