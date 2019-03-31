Mehmet Kocadon sandık başında

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bodrum'da sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bodrum Eskiçeşme Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesinde yer alan Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1148 nolu sandığa ailesi ile birlikte giderek oy kullanan Mehmet Kocadon, sandık başındaki vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Adayı Mehmet Kocadon daha sonra eşi Hülya Kocadon, kızları Zeynep ve İpek Kocadon ile birlikte 1148 nolu sandıkta oylarını kullandı. Kızı İpek Kocadon'un 2019 yerel seçimlerinde ilk kez oy kullandığını belirtti.

Okul bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, “Oyumuzu kullandık. Hem Bodrum'umuza hem mahalle muhtarlarımıza hem Bodrum Belediye Meclisine hem de tabi ki Muğla büyükşehrimize ve tüm Muğla'mıza seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yerel seçimin tüm ülkemizde güzelliklere hizmet etmesi vesilesiyle şimdiden tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugüne kadar geçmiş dönemde görev almış belediye başkanı arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak 20 yıl boyunca sergilediğimiz bu birlik beraberliğin, Bodrum'da ve Muğla'mızda devam etmesi dileğiyle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.