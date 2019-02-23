Mehmet Kocadon'a Kavaklıdere'de davullu zurnalı karşılama

Amatör Kümede şampiyon olarak Muğla Süper Amatör Lige yükselen Menteşe Yerküpespor Kulübü'nün şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kavaklıdereli ve Menteşeli vatandaşlar ile bir araya gelen DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, davul ve zurnaların çaldığı coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Başkan Kocadon için vatandaşlar tarafından “En büyük başkan bizim başkan!” ve “Kocadon nerdeyse biz oradayız!” sloganları atıldı. Kavaklıdere, Menteşe Mahallesi'nde yoğun sevgi seliyle karşılanan Mehmet Kocadon, duygulu anlar yaşadı.

Davul zurnalarla yürüyerek beraberindekilerle birlikte Menteşe Yerküpespor Kulübü'nün şampiyonluk kutlaması için Kavaklıdere Belediyesi tesislerine geçen Başkan Mehmet Kocadon, burada yeni bir sürpriz ile daha karşılaştı. Başkan Kocadon, kutlamalara katılan coşkulu vatandaşların yoğun alkışları ve tezahüratları arasında tesise adım atarak vatandaşları selamladı.

Etkinlikte, Kavaklıdere Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve Menteşe Yerküpe Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Serim, Menteşe Yerküpespor'a destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konuşmasında, “Kavaklıdere ziyaretimizde bu güzel ev sahipliğini yapan ve daha önceki ziyaretlerimizde de bana abi kardeş ilişkisi içinde hoşgörüyle sarılan Kavaklıdere belediye başkanıyla ekibine, bu güzel karşılamayı yapan spor kulübüne ve yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özellikle de Menteşe Yerküpespor'u ve yöneticilerini bu başarısı için canı gönülden kutluyorum. Ben de spor aşığı biri olarak bu süreçlerde hep bulundum. Çok zordur arkadaşlar. Evet, hatta o kadar zordur ki yöneticilik yapmak; bazen şampiyon olursunuz, çok büyük alkış alırsınız bazen de takım kötüye gider, maddi manevi verdiğiniz tüm emeklere rağmen çok ağır eleştirilerle karşılaşırsınız. Oysa burada önemli olan mücadele etme ruhundan asla vazgeçmemek. Onun için bu güzel atmosferi sağlayan başta kulüp başkanına, yöneticilerine, formasının hakkını veren bu güzel sporcu arkadaşlarıma ve değerli antrenörlerine bir defa daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel başarının devamının gelmesi, şampiyonluklara yenilerini eklemek umuduyla ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek dileğiyle hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Menteşe Yerküpespor Kulübü yöneticilerinin ve oyuncularının onurlandırıldığı gecede, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a destekleri için teşekkür edilerek kendisine “Sevgilerle Menteşe Yerküpespor” yazılı, Mehmet Kocadon'un fotoğrafının bulunduğu bir duvar halısı hediye edildi.