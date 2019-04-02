Mehmet Nil Hıdır, Muğla halkına teşekkür etti

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, 31 Mart seçimleri sonrası Muğla halkına teşekkür etti.

Hıdır Ak Parti İl Binasında gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "3-3,5 aylık zaman zarfında Muğla'mız için koşturduk. Gayret ettik. Geçmiş 5 yılın muhasebesini yaptık. Hizmet alan ya da almayan, hizmete ihtiyacı olan ya da olmayan bütün ilçelerimizi, köy ve beldelerimizi tespit ettik. Milletimize yapabileceklerimizi söyledik. Asla yalan söylemedik. Çok medeni ilişkiler içerisinde bir seçim süreci geçirdik. Muğla'mıza yakışır şekilde teşkilatımızla muhalefet partisine mensup adaylar ile diyalog içerisinde olduk. Sonuçta milletimiz tercihini yaptı. Buna göre Büyükşehir Belediyesinde yüzde 28 oranda oy aldık. Yüzde 38 oyu da meclis üyelikleri ve ilçe belediye başkanlıklarında aldık. Kazanan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yılda, geçmişte yapılan hataları tekrar etmeyeceklerini ümit ediyorum. Özellikle siyasi ayrım gözetmeden köy ve ilçelerimize yatırım yapacaklarına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın her daim yanında olacağımıza gönülden inanıyorum ve halkımızın inanmasını arzu ediyorum" diyerek kendisine seçim sürecinde destek olan, kendisine oy veren Muğla halkına teşekkür etti.