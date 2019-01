Mehmet Tosun; “Biz ittifakı Bodrum halkıyla yaptık”

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adaylığı genel merkez tarafından açıklanan Mehmet Tosun, siyasi çekişmelerden uzak, uzlaşmacı ve daha çok Bodrum'un sorunlarının çözüm yöntemlerine odaklı bir seçim kampanyası yürüteceklerini belirtti.

Partinin Konacık Mahallesindeki ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıya Mehmet Tosun'un yanı sıra, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, İlçe Başkanı Nevzat Kanber, partinin belediye meclis üyesi aday adayları ile çok sayıda partili katıldı.

Mehmet Tosun, konuşmasının başlarında dün gece Mumcular Akarca Deresinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Billur Atik öğretmen ile nişanlısı Çağlar Bencik'e Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Tosun, geçtiğimiz günlerde siyasi kulislerin en çok konuştuğu konu olan, hakkındaki CHP-İYİ Parti ittifakının Bodrum'daki ortak adayı olacağı yönündeki haberler ile ilgili şöyle konuştu “Bundan 10 gün önce Ankara'ya çağrıldım. Ankara'daki Mahalli İdareler Başkanlığı bünyesindeki, İyi Belediyecilik vizyonu ve seçim kampanyaları ile ilgili çalışmalarımızı yürütmek ve yönetmek üzere Ankara'ya gittim. O süre zarfında da hepinizin malumu, ulusal ve yerel basında şahsımı da konu alan bir çok habere tanıklık ettik. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; basında yer alan haberlerle ilgili; bizim ilgimiz, alakamız, bilgimiz yok. Tamamen partilerin genel merkezlerinden alındığı iddia edilen bilgiler ışığında yazılan, çizilenler. Şahsıma resmen tebliğ edilen bir durum yok. Biz İyi Belediyecilik ile ilgili çalışmamızı tamamladık. Genel merkezimiz de önümüzdeki günlerde de muhtemelen 1 Şubat tarihinde bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşacak. Hadise bundan ibaret. Biz, yolumuza devam ediyoruz.”

Bodrum'da İYİ Parti ve CHP'nin kendi adayları ile seçime girecek olmasından memnun olduğunu dile getiren Mehmet Tosun, “İYİ Parti ile CHP arasındaki işbirliği çalışmaları Genel Başkan yardımcıları düzeyinde heyetler tarafından yürütülüyor. Bodrum önemli bir yer. İşbirliği çalışması kapsamında başlangıçta alınan prensip kararı gereği burada İYİ Parti'nin CHP'yi desteklemesi söz konusu oluyor. Genel merkezimize bunu kabul etmenin mümkün olmadığını ifade ettik. Çünkü bizim burada güçlü bir kadromuz var, teşkilatın dinamik bir yapısı var. Şahsımla ilgili her iki genel merkezin, partinin ve başka kamuoyu araştırmalarında açık ara bu seçimi alabileceğimizi görüyoruz. Bunu bizzat ben sokakta gözlemliyorum. Bizzat başka kamuoyu araştırmaları arayıp bize söylüyorlar, ifade ediyorlar. Buradan hareketle Mehmet Tosun ismi, İyi Parti ve Bodrum Belediyesi ismi, Bodrum'un marka değerinin de gereği olarak ulusal basında uzunca süre konuşuldu. Bundan normal bir şey yok. Ama bizim hep gönlümüzden geçen şuydu; bu süreçlerin sonunda her parti burada kendi adayıyla yarışsın. Seçmen demokratik olarak sandıkta istediği şekilde oyunu kullansın. Şahsımın CHP listesinden bizim teklifimizle değil ama genel merkezler nezdindeki görüşmelerde aday olunmasından tutun, adaylıktan çekilmemize kadar bir yığın spekülatif, bir çoğu da gerçeği yansıtmayan düşünceler oluşmuştu. Ama genel merkezler tarafından yapılan görüşmeler sonunda Muğla'da sadece İYİ Parti'nin büyükşehir belediyesi adayı çıkarmamasını içeren bir işbirliği çalışması var. İlçelerde her iki parti kendi adayıyla seçime girecek. Dolayısıyla Bodrum'da geniş katılımlı demokratik bir yarış olacak. Bundan da son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tosun, “Biz kararlıyız, inançlıyız. En büyük ittifakı da Bodrum halkı ile yaptık. Biz ona güvenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yoldan dönmek yok. Hedef de Bodrum Belediyesi. Bu kararlılığımız aynen devam ediyor” dedi.

Bir gezetecinin Bodrum'a hizmet getirmek için mevcut Büyükşehir Yasasının kendisi için bir engel teşkil edip etmeyeceği sorusuna Tosun; “Biz Mehmet Tosun ve ekibi olarak diyaloga önem veriyoruz. Bu büyükşehir yasası, kurumlar arası diyalogu birinci plana oturtuyor. Bizim birinci önceliğimiz diyaloga geçip Bodrum'un sorunlarını çözmek ve birlik beraberlik içerisinde hareket etmek. Biz sorunları çözmek için yola çıktık. Kısır çekişmeler ve siyasetin kamplaşmasının kimseye faydası yok. Bundan uzak duracağız. Ben bu süreç içerisinde hiç açıklama yapmadım. Şahsımı da konu alan bir sürü açıklama yapıldı. Güldüm geçtim. Neden? Biz Bodrum'da yaşıyoruz. O konuşan arkadaşlarımızla, ya da o ifadeleri kullanan arkadaşlarımızla sokakta günde 3-5 kez karşılaşıyoruz. Bunun bize bir faydası yok” dedi.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, “Bodrum'un iyi olmaya ihtiyacı var. Ciddi sıkıntılarımız var. Ben bunları eleştirmek için söylemiyorum ama durum tespiti yapmak zorundayız. Bugün basın toplantısı yapacağım. Sabah sel felaketi yaşanıyor ama biz dereyi ıslah etmemişiz. Bunların kader olmaması gerekiyor ve sahadaki müdahaleleri yetersiz görüyorum. Birlik beraberlik içinde kurumlarla anlaşarak Bodrum'un birikmiş sorunlarını bir an önce çözmemiz gerekiyor. Belediyecilik noktasında 20 yıl geriden gidiyoruz. Belediyemizin şirketle birlikte 350 milyon borcu olduğu söyleniyor. Yani talip olduğumuz görev kolay bir görev değil” şeklinde konuştu.

Konuşmasında basın mensuplarına da parantez açan Tosun, basının kendisine her şeyi sorabileceğini ifade ederek “Kim burada basın mensubu olarak emek sarf ediyorsa emeğine saygı duyacağız ve sonuna kadar diyalog içerisinde olacağız. Seçildiğimizde de bu diyalog aynen devam edecek” diye konuştu.

Bodrum'un her sorununun çözümünde Bodrum belediyesine büyük sorumluluk ve görev düştüğünü vurgulayan Tosun, “Her gün denizlerimiz kirleniyor. Burada sadece topu büyükşehire atıp büyükşehir belediyesi arıtmayı yapsın diye beklemeyeceğiz. Projemizi hazırlayacağız. Büyükşehir meclisinde büyükşehir belediye başkanımıza sunacağız. 5 yılı geride bıraktık. Turgutreis'te hala arıtma yok. Günlük 10 bin metreküp atık su denize dökülüyor. Bunu yine durum tespiti olarak söylüyorum. Birileri buradan eleştiri çıkarmasın. Biz bu gerçekleri görmezsek iyi belediyeciliği inşa edemeyiz” şeklinde konuştu.

“Osman Gürün ile ortak miting yapacak mısınız?” sorusuna ise Tosun şu yanıtı verdi:

“Ben Osman Gürün'ün adaylığı açıklandığında kendisini arayarak tebrik ettim. Bizim komplekslerimiz yok. Sonuçta Osman Gürün şu anda Muğla Büyükşehir Belediyesi adayıdır. Yapılan işbirliği çerçevesinde Millet İttifakının da adayıdır. Yaş olarak da bizden büyüktür. Biz seçildiğimiz takdirde kendisiyle çalışırız. Seçim öncesinde de bir işbirliği, beraber çalışma talebi gelirse o talebe de cevap veririz. Bir sıkıntımız yok. Bizim derdimiz Muğla ve Bodrum'a hizmet. Biz Muğla ve Bodrum'a hizmet edecek sürecin parçası olacak her türlü adımı atarız” dedi.

Yarımada'nın mutlaka kapsamlı bir envanter çalışmasını yapacaklarını ifade eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, bir bölge ile ilgili kararlar alırken mutlaka orada yaşayan insanların onayına sunacaklarını, o bölgenin halkının istemediği hiçbir şeyi yapmayacaklarını ifade etti. Tosun'un Bodrum Yarımadası'nın sorunlarının çözümü noktasında uzun vadeli makro planlar ve Kent Konseyi başta olmak üzere Oda ve STK'lar ile ilgili ortak akılla kenti birlikte yönetme vurguları dikkat çekti.