Mehmet Tosun, Bodrum mitinginde coşkuyla karşılandı

Bodrum'un kaderinin belirleneceği seçimlere 2 gün kala İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum mitinginde de coşkuyla karşılandı. İskele Meydanını dolduran binler Tosun'a tam destek sözü verdi.

Mehmet Tosun'un Bodrum mitingi için İskele Meydanına gitmek isteyen vatandaşlar Bodrum trafiğinin kilitlenmesine neden olurken, Bodrum merkezinde insan seli oluştu. Meydanı dolduran binler Mehmet Tosun alana geldiğinde, “Bodrum'a yakışan Tosun başkan”, “Adam gibi adam Tosun başkan” sloganlarıyla Mehmet Tosun'a sevgi gösterilerinde bulundu.

İYİ Parti'nin “Büyük Bodrum Buluşması” adı altında gerçekleşen mitingi seçim süresince hazırlanan kliplerin dev ekranda yayınlanmasıyla başladı. DJ performansıyla coşan binler, Mehmet Tosun'un alana gelmesiyle daha büyük bir coşkuyla mitingi takip etti.

Mitingde açılış konuşmasını İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı ve Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Onur Şahbaz gerçekleştirdi. Şahbaz, “İnsanın ayakları titriyor kalabalıklar karşısında ama bir kişi de olsa, yüz bin kişi de olsa asıl korku, insanın akşam yatağa yattığında kendi vicdanıyla girdiği hesaplaşmada. Allah'a şükür ben beş yıllık belediye başkanlığı görevimi tamamladım, aradan beş yıl geçtikten sonra gururla, alnımın akıyla karşınıza çıktım, işte şimdi sizin tezahüratlarınızı karşılıyorum. Tıpkı iki dönem Konacık Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Tosun başkanımız gibi. O da çok büyük bir başarıyla, çok büyük bir gururla Konacık'ta iki dönem belediye başkanlığı görevini yaptı. Şimdi de sizin bu ilginize mazhar oluyor. Demek ki neymiş? Demek ki bu görevleri yapanlar temiz kalıp, sizin karşınıza çıkıp bu ilgiyi görebiliyormuş. Sağ olun, var olun, Allah'a binlerce kez şükürler olsun, binlerce şükürler olsun ki sizin karşınızdayız. Sizlerle beraberiz, bundan daha büyük bir gurur yok” diyen Şahbaz, en büyük gururun görev yaptıkları süre boyunca verdikleri tüm sözleri tutarak her zaman halkın arasında dolaşmak olduğunu belirterek, “31 Mart sabahı sizler sandıklara gideceksiniz. Biz hep beraber sizi orada da karşılayacağız. İnşallah 31 Mart akşamında Bodrum bayram yapacak, 1 Nisan sabahı çalışmaya başlayacağız. 1 Nisan sabahı çalışmaya başlayacağız size söz veriyoruz. Ben ilçe başkanlığı görevime başlarken sözle başlamıştım. Biz şimdi bir kez daha söz veriyoruz. Başkanım birazdan söz verecek, meclis üyelerimizle karşınıza çıkacağız, hep beraber söz vereceğiz. Diyoruz ki Bodrum'un birikmiş sorunları hangi kurumun yetkisinde olursa olsun altyapı, üst yapı, trafik ve her türlü sorununu çözmek için çok çalışacağız. Söz veriyoruz. İşte size söz veriyoruz. Yemin ediyoruz, vallahi de çok çalışacağız, billahi de çok çalışacağız. Sizlerin desteği ile çok çalışacağız” dedi ve meydanı dolduran vatandaşların alkış ve destek sözlerini aldı.

Vatandaşlardan, herkesin verdiği sözleri değerlendirerek sandığa gitmeleri isteyen Şahbaz, sözlerini meydanı dolduranlara teşekkür ederek tamamladı.

Şahbaz'ın konuşmasının ardından miting programının sunucusunun “Her şey iyi olacak. Tecrübe, başarı, azim, dinamik bir isim deyince kim geliyor? Sorusuna İskele Meydanını dolduran kalabalık hep bir ağızdan “Mehmet Tosun” cevabını verdi.

Sahneye eşi Nadire Tosun ile birlikte çıkan Mehmet Tosun önce halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mikrofonu alan Mehmet Tosun, konuşmasına “Saygıdeğer hemşehrilerim, bugün başka bir gün. Bugün, bu meydanın, değişimden yana kararını verdiğini, 31 Martı beklediği görüyorum. Bizim mücadelemizde emek var. Bizim mücadelemizde 20 yıllık birikimimiz var. Bizim mücadelemizde belediyecilik tecrübemiz var. Bizim mücadelemizde 10 yıl boyunca Konacık'ta yapmış olduğumuz hizmetler var. Bizim mücadelemizde sevgi var. Bizim mücadelemizde Bodrum sevdası var. Bizim mücadelemizde Cumhuriyet değerleri var. Atatürk var. Bodrum var saygıdeğer hemşehrilerim” diyerek başladı.

Bodrum'u birlik ve beraberlik içinde ortak akılla yöneteceklerini belirten Tosun, “Bodrum'u hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.

Bodrum'un tüm sorunlarını bildiklerini belirten Mehmet Tosun, projelerinin de hazır olduğunu belirterek kendisini dinleyen binlere önemli açıklamalarda bulundu.

Vahşi Yapılaşmaya Son Vereceğiz

Bodrum'un ranta, yağmaya kurban etmeyeceklerini dile getiren Tosun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim yönetimimizdeki Bodrumumuzda önümüzdeki 5 yıl içerisinde altyapı sorunları çözülecek. Kanalizasyonla ilgili problem kalmayacak. Arıtma tesislerimiz bitecek, su problemimiz inşallah kalmayacak. Bundan daha önemlisi Bodrumlu hemşehrilerimiz Torba'daki vahşi çöp depolama sahasından kurtulacak. Artık Bodrumlular yaz aylarında gaz solumayacak. Vahşi yapılaşmaya son vereceğiz. 50 yıllık geleceğimizi yeniden planlayacağız. Bu güzel Bodrumumuzu ranta, yağmaya kurban etmeyeceğiz. Doğayı, çevremizi, denizimizi koruyacağız, onlarla birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Esnafımızın, üreticimizin her zaman yanında olacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Belediyenin kapısı sonuna kadar herkese açık olacak. Bodrum Belediyesi sizlerle buluşacak.”

Kültür, sanat ve spora her türlü desteği vereceklerini de sözlerine ekleyen Tosun, “Bir yıla yayılan kültür ve sanat etkinlikleriyle Bodrumumuzu 12 ay kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşacak. Spora her türlü desteği vereceğiz. Aramızda Bodrumsporlu gençlerin olduğunu biliyorum. Bodrumspor'umuzu 2. Ligdeki mücadelesinde yalnız bırakmayacağız. Bugüne kadar desteklerinden dolayı Sayın Kocadon'a teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimiz inşallah Bodrumspor'umuzu 1. Lige çıkaracağız. Sporu yaygınlaştıracağız. İlçemizdeki amatör spor kulüplerine destek olacağız. Su sporlarına, yelkencilerimize, sörfçülerimize, salon sporlarımıza, destek olacağız. Bodrum'un her köşesinde spor alanlarımız olacak. Yalıkavak ve Turgutreis'te kapalı spor salonumuz olacak. Hep beraber spor yağacağız, sağlıklı yaşayacağız” diye konuştu.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun “Açık hava müzesi niteliğindeki Bodrum Yarımadamızdaki tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkacağız. Neyimiz varsa hepsini araştıracağız, restorasyonlarını yapacağız. Turizmciyle, siz saygıdeğer hemşerilerimizle buluşturacağız, ziyarete açacağız, turizmden kazanacağız, daha mutlu olacağız” dedi.

“Belediye hizmetlerimizin merkezine siz saygıdeğer hemşehrilerimizi, insanımızı koyacağız” diyerek açıklamasını sürdüren Mehmet Tosun, “İnsanımıza hizmet etmeyen, sizin hayatınıza dokunmayan, sizin yaşamınızı kolaylaştırmayan hiçbir projeye onay vermeyeceğiz, bu da bizimle olacak, Mehmet Tosun'la olacak. Önümüzdeki 5 yıllık görev süremiz içerisinde Bodrum'daki temel belediye hizmetlerini çözeceğiz, artık Bodrumumuz altyapı sorunlarıyla, sel baskınlarıyla, afetle anılmayacak. Sel baskınlarının kader olmadığını tüm Dünyaya göstereceğiz. Doğamızı, çevremizi, denizlerimizi koruyacağız. Bodrumumuzu geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Bodrumumuzu önümüzdeki 5 yıl içerisinde adım adım bir kültür sanat şehri olacak. Turizmin 8 ay yapıldığı, esnafımızın mutlu olduğu, 8 ay çalışıp kazanan, 12 ay geçinen bir Bodrum'u arzu ediyoruz, hedefliyoruz, gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Size Ekibimle Birlikte Hizmet Etmek İçin 31 Mart'ı İple Çekiyorum

Bodrum'da son günlerde çeşitli dedikodular olduğunu ifade eden Mehmet Tosun, “Dedikodulara itibar etmeyin. Bodrum bir Dünya kenti. Barış ve demokrasi kenti, özgürlük kenti. Bodrum'un hakkını hukukunu koruyacağız, huzurunu da kimseye bozdurmayacağız. Ben sizin evladınızım. Siyasette yeni bir isim değilim. 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bizim referansımız Konacık'ta yaşayan vatandaşlarımız. Konacık'ımızın mutlu insanları. Devamında da çalışmalarımızı sürdürdük. Eğitimimiz, birikimimiz belediyecilik üzerine. Ben siz saygıdeğer Bodrumlu hemşehrilerimizi seviyorum. Size ekibimle birlikte hizmet etmek için 31 Mart'ı iple çekiyorum” dedi.

Bu İş Bitmiş

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, “Bugün bir kez daha gördüm ki bu iş bitmiş. Öyle mi? Çünkü Bodrum insanı gönüllerde ittifakı bizimle kurmuş. Çalışmaya devam ediyor. Her geçen gün mitinglerimiz artan kalabalıkla, büyük bir coşkuyla, heyecanla devam ediyor. Onun için bu işin bittiğinin bu meydan müjdecisi. Sizlere çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hemşehrilerim. Bizim arkadaşlarımızla birlikte başımız dik, alnımız açık. Devlet tecrübemiz var, belediyecilik tecrübemiz var, kimseye veremeyecek hesabımız yok” şeklinde konuştu.

“Bodrum'un 5 yıllık geleceği tesadüflere bırakılamaz. Tecrübe şart, birikim şart, başarı şart. 31 Mart'ta da inşallah Mehmet Tosun ve ekibi seçilecek, çalışmaya başlayacağız” diyen Tosun, daha sonra belediye meclis üyelerini tek tek sahneye çağırarak Bodrumlulara tanıttı.

Bodrum'un muhteşem günbatımlarından birine denk gelen saatlerde atılan havai fişekler ise muhteşem manzaralar oluşturdu.

Miting, dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi'nin muhteşem performansının ardından sona erdi.